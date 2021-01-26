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В этом году в Тульской области закупят медоборудование на 107 миллионов рублей

В этом году в Тульской области закупят медоборудование на 107 миллионов рублей

В региональный сосудистый центр больницы им. Д. Я. Ваныкина, например, поступит передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов.

26 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил сосудистый центр, открытый после дооснащения и ремонта на базе Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.
 
– В Туле и Новомосковске уже работают сосудистые центры, где оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с тяжелой сосудистой патологией. Ежегодно врачи проводят более 1700 сложнейших операций, спасая людям жизнь. В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» мы дооснастили третий сосудистый центр на базе тульской городской больницы имени Ваныкина. Это позволит увеличить количество операций на сосудах сердца и спасти больше людей, – сказал Алексей Дюмин.
 
В состав регионального сосудистого центра входят: отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиологическое отделение (включая блок интенсивной терапии и реанимации), неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (включая блок интенсивной терапии и реанимации).
 
В рамках нацпроекта в 2020 году в больнице установили ангиографический комплекс, приобретенный на средства федерального бюджета.
 
В задачи центра входит оказание круглосуточной лечебно-диагностической помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Планируется проводить до 10 операций в день.
 
Кроме этого, в 2021 году планируется приобрести 70 единиц медоборудования более чем на 107 млн руб. В региональный сосудистый центр больницы им. Д. Я. Ваныкина поступят передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований высокого класса и нейроэндоскопическая стойка.
 
 
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