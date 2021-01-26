Замыкание на проспекте Ленина произошло из-за реагентов
Видео с искрящим столбом мы выкладывали пару дней назад.
Короткое замыкание изолятора троллейбусной контактной сети на проспекте Ленина в минувшие выходные произошло из-за высокой влажности и противогололедных реагентов, сообщает «Тулгорэлектротранс».
В последние годы подобные случаи возникают с завидной регулярностью: испаряющиеся противогололедные реагенты приводят к повышенной токопроводимости.
Другие статьи по темам
Прокуратура начала проверку информации тульской «Лизы Алерт» о бездействии полиции при поисках пенсионера