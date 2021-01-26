Замыкание на проспекте Ленина произошло из-за реагентов

Видео с искрящим столбом мы выкладывали пару дней назад.

Короткое замыкание изолятора троллейбусной контактной сети на проспекте Ленина в минувшие выходные произошло из-за высокой влажности и противогололедных реагентов, сообщает «Тулгорэлектротранс». В последние годы подобные случаи возникают с завидной регулярностью: испаряющиеся противогололедные реагенты приводят к повышенной токопроводимости.

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