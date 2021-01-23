В Туле нашли нарушения при начислении выплат работающим с COVID-19 медикам
Речь идет о двух медучреждениях.
Счетная палата Тульской области опубликовала отчет о работе за 4 квартал 2020 года. В частности, специалисты проверили, как работающим с COVID-19 медикам начисляют федеральную выплату.
- По результатам контрольного мероприятия выявлены отдельные случаи нарушений сроков начисления выплат стимулирующего характера медработникам в соответствии с Постановлением
После проверки в адрес ГУЗ «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» направлено представление, а в ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы» — информационное письмо.