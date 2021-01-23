В Туле нашли нарушения при начислении выплат работающим с COVID-19 медикам

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Счетная палата Тульской области опубликовала отчет о работе за 4 квартал 2020 года. В частности, специалисты проверили, как работающим с COVID-19 медикам начисляют федеральную выплату.

- По результатам контрольного мероприятия выявлены отдельные случаи нарушений сроков начисления выплат стимулирующего характера медработникам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484, завышение суммы стимулирующих выплат, образовавшееся в связи с неправильным размером выплат относительно категории медицинского персонала, — сообщила Счетная палата в своем отчете.

После проверки в адрес ГУЗ «ТОЦ по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» направлено представление, а в ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы» — информационное письмо.