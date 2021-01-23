В Щёкино убили мужчину

Фото СКР по Тульской области.

В Щёкино следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины.

Сотрудники следственного управления совместно с УМВД России задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Тульской области.

По предварительным данным, конфликт случился днем 22 января в одном из домов на улице 4-ый бытовой проезд. После ссоры со своим знакомым пьяный мужчина ударил того ножом в грудь. В тот же день потерпевший скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время проведут проверку показаний на месте с участием подозреваемого. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.