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В Щёкино убили мужчину
Фото СКР по Тульской области.

В Щёкино убили мужчину

Предполагаемый убийца задержан.

В Щёкино следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины.

Сотрудники следственного управления совместно с УМВД России задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Тульской области.

По предварительным данным, конфликт случился днем 22 января в одном из домов на улице 4-ый бытовой проезд. После ссоры со своим знакомым пьяный мужчина ударил того ножом в грудь. В тот же день потерпевший скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу. В ближайшее время проведут проверку показаний на месте с участием подозреваемого. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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