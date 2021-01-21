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В текущем году в Тульской области капитально отремонтируют 779 домов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В текущем году в Тульской области капитально отремонтируют 779 домов

В рамках региональной программы планируется провести 1816 различных видов работ.

Сейчас ремонт ведется по 98 видам работ в Щекинском, Ефремовском, Одоевском, Алексинском районах, Новомосковске. В Киреевском районе, Донском и Туле подрядчики только приступают к капремонту. 

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков напомнил, что с 2018 года по поручению Алексея Дюмина в многоэтажных домах ведётся замена лифтов. За 3 года уже заменено 524 лифта по 159 адресам. Стоимость работ составила 780,5 млн рублей, 325 млн были направлены из областного бюджета. 

– В 2021 году планируем заменить 128 лифтов. Средства будут выделены из регионального и муниципального бюджетов. Также в софинансировании участвуют жители – в размере 3,7% от стоимости лифтового оборудования. Будут заменены лифты в Туле и Новомосковске, – подчеркнул Олег Дючков.

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