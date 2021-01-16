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В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса

В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса

Пункты работают в круглосуточном режиме.

В связи с погодными условиями в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах. 
 
Организована работа 10 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 200 человек. 
 
На федеральной трассе М-2 развернуто 4 пункта обогрева:
 
-124 км ( Заокский район);
 
-171 км и пересечение с Р-132 (ГО Тула)
 
-209 км (Щекинский район);
 
-254 км (Плавский район);
 
5 пунктов на федеральной трассе М-4:
 
-175 км (Веневский район);
 
-214 км (Узловский район);
 
-227 км (Богородицкий район);
 
-263 км (Воловский район);
 
-297 км (Ефремовский район).
 
Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.
 
Кроме этого, в Главном управлении МЧС России по Тульской области для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации на автодорогах имеется мобильный пункт временного размещения вместимостью 120 человек.
 

 

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