В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса

В связи с погодными условиями в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах.

Организована работа 10 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 200 человек.

На федеральной трассе М-2 развернуто 4 пункта обогрева:

-124 км ( Заокский район);

-171 км и пересечение с Р-132 (ГО Тула)

-209 км (Щекинский район);

-254 км (Плавский район);

5 пунктов на федеральной трассе М-4:

-175 км (Веневский район);

-214 км (Узловский район);

-227 км (Богородицкий район);

-263 км (Воловский район);

-297 км (Ефремовский район).