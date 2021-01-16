В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса
Пункты работают в круглосуточном режиме.
В связи с погодными условиями в Тульской области проводится работа по недопущению происшествий на автодорогах.
Организована работа 10 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 200 человек.
На федеральной трассе М-2 развернуто 4 пункта обогрева:
-124 км ( Заокский район);
-171 км и пересечение с Р-132 (ГО Тула)
-209 км (Щекинский район);
-254 км (Плавский район);
5 пунктов на федеральной трассе М-4:
-175 км (Веневский район);
-214 км (Узловский район);
-227 км (Богородицкий район);
-263 км (Воловский район);
-297 км (Ефремовский район).
Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме.
Кроме этого, в Главном управлении МЧС России по Тульской области для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации на автодорогах имеется мобильный пункт временного размещения вместимостью 120 человек.
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