За сутки 8 жителей Тульской области стали жертвами мошенников
Перевели им чуть менее 500 тысяч рублей.
В Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.
За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 463 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
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