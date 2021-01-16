новости
новости
Регистрация
За сутки 8 жителей Тульской области стали жертвами мошенников

За сутки 8 жителей Тульской области стали жертвами мошенников

Перевели им чуть менее 500 тысяч рублей.

В Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 463 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 22:41 −1
Другие статьи по темам
Прочее
ТуламошенникиполицияУГИБДД УМВД России по Тульской областикриминалпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса
В Тульской области работают мобильные пункты обогрева: публикуем адреса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.