За сутки 8 жителей Тульской области стали жертвами мошенников

Перевели им чуть менее 500 тысяч рублей.

В Тульской области продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 463 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.