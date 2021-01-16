Безработная тулячка обворовала коммерческую организацию

К 19 годам у девушки уже имеется судимость.

Тульские полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился гендиректор одной из коммерческих организаций Привокзального округа. Мужчина сообщил, что ночью из помещения организации были украдены три жестких диска.

Полицейские довольно быстро установили подозреваемую в краже. Ей оказалась 19-летняя безработная ранее судимая девушка.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.