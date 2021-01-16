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Безработная тулячка обворовала коммерческую организацию

Безработная тулячка обворовала коммерческую организацию

К 19 годам у девушки уже имеется судимость.

Тульские полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился гендиректор одной из коммерческих организаций Привокзального округа. Мужчина сообщил, что ночью из помещения организации были украдены три жестких диска.
 
Полицейские довольно быстро установили подозреваемую в краже. Ей оказалась 19-летняя безработная ранее судимая девушка.
 
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:21 0
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