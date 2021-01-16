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Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей

Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей

Пофотал тех, по кому плачет «административка».

В редакцию Myslo обратился туляк, который захотел напомнить, что автохамы бывают не только среди водителей.

Мужчина сделал несколько фотографий пешеходов, которые преспокойно нарушают правила дорожного движения.

- Пешеходы - такие же полноправные участники дорожного движения. Поэтому у них есть не только права, но и определенные обязанности. Хотелось, чтобы они помнили об этом. Глядишь, тогда и несчастных случаев на дорогах будет поменьше, - отметил мужчина.

 

 

Галерея
Пешеходы - нарушители, Фото: 1
Пешеходы - нарушители, Фото: 2
Пешеходы - нарушители, Фото: 3
Пешеходы - нарушители, Фото: 4
Пешеходы - нарушители, Фото: 5
Пешеходы - нарушители, Фото: 6
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