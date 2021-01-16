Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей

В редакцию Myslo обратился туляк, который захотел напомнить, что автохамы бывают не только среди водителей.

Мужчина сделал несколько фотографий пешеходов, которые преспокойно нарушают правила дорожного движения.

- Пешеходы - такие же полноправные участники дорожного движения. Поэтому у них есть не только права, но и определенные обязанности. Хотелось, чтобы они помнили об этом. Глядишь, тогда и несчастных случаев на дорогах будет поменьше, - отметил мужчина.