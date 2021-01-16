Почему автохамы - только водители? Туляк устроил облаву на пешеходов-нарушителей
Пофотал тех, по кому плачет «административка».
В редакцию Myslo обратился туляк, который захотел напомнить, что автохамы бывают не только среди водителей.
Мужчина сделал несколько фотографий пешеходов, которые преспокойно нарушают правила дорожного движения.
- Пешеходы - такие же полноправные участники дорожного движения. Поэтому у них есть не только права, но и определенные обязанности. Хотелось, чтобы они помнили об этом. Глядишь, тогда и несчастных случаев на дорогах будет поменьше, - отметил мужчина.
Галерея
12 января, в 14:17, 66 2966 0
28 декабря, в 20:30, 135 5697 18
19 декабря, в 20:08, 50 6125 4
13 декабря, в 16:16, 190 5399 9
Другие статьи по темам