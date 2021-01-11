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За новогодние праздники в Туле случилось 191 ДТП
Фото из архива Myslo.

За новогодние праздники в Туле случилось 191 ДТП

Пострадали 11 человек, погибли четверо.

За минувшие праздники в ЕДДС города поступило 8334 обращения туляков. 

С 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года в областной столице произошло два пожара, в которых пострадавших и погибших нет.

Также зафиксировано 191 ДТП, в которых пострадали 11 человек и погибли четверо.

За отчетный период зафиксировано 24 аварийных отключения.

Служба спасения осуществила 51 выезд. Помощь оказана 67 гражданам, спасено 11 человек.

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