За новогодние праздники в Туле случилось 191 ДТП

Фото из архива Myslo.

За минувшие праздники в ЕДДС города поступило 8334 обращения туляков.

С 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года в областной столице произошло два пожара, в которых пострадавших и погибших нет.

Также зафиксировано 191 ДТП, в которых пострадали 11 человек и погибли четверо.

За отчетный период зафиксировано 24 аварийных отключения.

Служба спасения осуществила 51 выезд. Помощь оказана 67 гражданам, спасено 11 человек.