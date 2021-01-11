В Тульской области полицейские нашли двух потерявшихся детей

Происшествия случились в Заокском районе и Новомосковске.

За прошедшие сутки сотрудники УМВД России по Тульской области нашли двух пропавших детей – 14-летняя девочка потерялась в Новомосковске, а 15-летний мальчик – в Заокском. Родители забили тревогу, когда дети не вернулись домой с прогулки.

На розыск несовершеннолетних был немедленно ориентирован весь личный состав отделов МВД – полицейские проверяли дворы, скверы, чердаки, подвалы, отрабатывали различные версии.

В пресс-службе ведомства уточнили, что никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось, – они гуляли по улицам. Полицейские выясняют все детали случившегося.