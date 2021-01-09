Каток на стадионе пожарных и спасателей в Туле открыт для посетителей

Все желающие могут покататься с 10.00 до 20.00.

На стадионе пожарных и спасателей в Туле на Веневском шоссе работает каток. Все желающие, взрослые и дети, могут прийти покататься на коньках с 10.00 до 20.00. Заливался каток силами сотрудников Главного управления МЧС России по Тульской области.

Длина круга составляет более 400 метров, каток один из самых больших в Туле. Спасатели чистят его от снега по мере необходимости и вечером обновляют лед.