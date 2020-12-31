Самые резонансные ДТП 2020 года в Тульской области

По словам очевидца, он ехал на своем Volkswagen Polo позади Kia Picanto. Внезапно на малолитражку со встречной полосы внезапно вылетела Toyota Corolla. От удара ее развернуло и она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Автомобиль очевидца задело по касательной.

В аварии погибли три пассажира Toyota — жена, сын и теща водителя. Водитель и пассажир одного из пострадавших автомобилей получили телесные повреждения. Виновник получил три с половиной года колонии-поселения.

Фоторепортаж с места страшного ДТП с пассажирским автобусом на М2 под Тулой Авария произошла 13 февраля около 9.00 на 228-м км автодороги М2 Крым в районе Лапотково. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Тула — Плавск» в направлении Плавска. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и пострадали трое пассажиров автобуса.

31 марта на 127-м км трассы М2 «Крым» в Заокском районе Тульской области. В общей сложности на участке длиной примерно в километр столкнулись два десятка транспортных средств. По предварительным данным, причиной аварии стал автомобиль «Газель», который вытаскивал из кювета на проезжую часть «Шкоду». В связи с этим произошел ряд ДТП. Неблагоприятные погодные условия тоже сыграли свою роль в этом происшествии.

В жестком ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадали два человека Вечером 14 апреля в центре Тулы произошло столкновение трёх автомобилей — Lexus RX-350, Opel Zafira и BMW. Водители утверждали, что внезапно с ул. Пушкинской на высокой скорости на проспект выскочил Opel. Он столкнулся с BMW — от удара легковушка завалилась на бок и, скользя по проезжей части, врезалась в попутный Lexus, а затем, оказавшись на противоположной стороне проспекта, сбила несколько секций дорожного ограждения.

Вечером 19 мая на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Первоначально считалось, что 38-летний водитель автомобиля Cherу мог не справиться с управлением и врезался в Renault Symbol, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

22 мая стало известно, что полицейские рассматривали версию о третьем участнике аварии, который скрылся, и эта информация подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они вышли на автомобиль BMW X6.

8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. Поврежденными оказались четыре машины: «Волга», Nissan Cefiro , Opel Astra, Kia Sportage .

В Туле основатель «Top Gun» попал в ДТП и пытался ударить девушку ногой по лицу: видео 31 июля основатель сети барбершопов «Top Gun» туляк Алексей Локонцев попал в аварию. ДТП произошло на пересечении ул. Дм. Ульянова и ул. Демонстрации. Столкнулись Range Rover Локонцева и Ford, в котором, по предварительным данным, находились мужчина и девушка.

Вечером 7 сентября недалеко от деревни Прудное на Калужском шоссе произошло массовое ДТП с участием Volkswagen Golf, Ford Focus и грузовика Mercedes-Benz Actros . По предварительной информации, легковые автомобили двигались в сторону трассы М2 и совершили попутное столкновение. От удара Volkswagen выбросило на полосу встречного движения, где в тот момент ехал грузовик.

Погибший в ДТП под Тулой подросток перед смертью бегал по трассе обнаженным В ночь на 5 сентября в районе 185-го километра М-2 «Крым» легковой автомобиль Hyundai насмерть сбил 15-летнего подростка. Личность погибшего получилось установить лишь утром, когда его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже. Поиски с привлечением кинологов уже начались, и примерно в это же время родители подростка опознали тело.

14 октября машина такси под управлением Александра Бохолдина врезалась в маршрутку «Кимовск — Новольвовск». Водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Александр и две его пассажирки погибли на месте. В маршрутке пострадали шесть человек. Один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянии.

В массовом ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина: подробности По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика Ford, следовавший в сторону трассы М2 «Крым». Предположительно, сначала грузовик столкнулся с Opel Corsa. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, прямо в лоб грузовой «Газели». По словам водителя «Газели», он пытался затормозить, но это ему не удалось. Далее Ford «собрал» ещё две легковушки – Kia Ceed и Kia Avella. В результате столкновения погиб пассажир грузовой «Газели» – мужчина 27-28 лет. Других пострадавших нет.

В ночь на 11 ноября на ул. Октябрьской в Туле произошло ДТП. Через некоторое время выяснилось, что за рулем автомобиля Volkswagen Golf находилась старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по г. Туле Галина П.

Предположительно, сотрудница полиции пыталась проскочить перекресток в тот момент, когда для нее уже загорелся запрещающий сигнал светофора. В результате Golf влетел в Citroen, который от удара опрокинулся набок.