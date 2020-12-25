В Тульской области «семерка» врезалась в погрузчик: водитель погиб

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 декабря в 7.30 на 173-м километре автодороги Рязань — Ряжск — А. Невский — Данков — Ефремов 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 врезался в погрузчик под управлением 63-летнего мужчины.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель «семерки» от полученных травм скончался.

Обстоятельства происшествия уточняются.