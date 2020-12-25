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В Тульской области «семерка» врезалась в погрузчик: водитель погиб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «семерка» врезалась в погрузчик: водитель погиб

Авария случилась в Ефремовском районе.

24 декабря в 7.30 на 173-м километре автодороги Рязань — Ряжск — А. Невский — Данков — Ефремов 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 врезался в погрузчик под управлением 63-летнего мужчины.
 
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП водитель «семерки» от полученных травм скончался.
 
Обстоятельства происшествия уточняются.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:54 +1
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