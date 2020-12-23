Фото Дмитрия Гурова.
В Богородицке затонувший в пруду бульдозер вмерз в лед
Как его будут доставать, непонятно.
Ранее Myslo писал про затонувший в богородицком пруду бульдозер. По словам очевидцев, техника решила расчистить площадку для катания на замерзшем водоеме, но в итоге ушла под лёд.
Позже жители Богородицка опубликовали другие фото — судя по всему, бульдозер за то время, пока находился в пруду, успел вмерзнуть в лед.
Удалось ли вытащить спецтехнику из ледяного плена, пока неизвестно.
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