После каникул в общежития ТулГУ заселят только студентов с отрицательным тестом на COVID-19

Если анализ не будет сдан, студент сможет попасть в учебную группу только после двухнедельной самоизоляции.

Студентов ТулГУ после новогодних праздников заселят в общежития только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сдавать его придётся за своё счёт, понесённые затраты потом возместят. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты, не сдавшие анализ, смогут контактировать с однокурсниками только после двухнедельной самоизоляции. Некоторые ребята проведут каникулы в общежитиях – их состояние и самочувствие будут контролировать следить сотрудники университета.