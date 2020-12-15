После каникул в общежития ТулГУ заселят только студентов с отрицательным тестом на COVID-19
Если анализ не будет сдан, студент сможет попасть в учебную группу только после двухнедельной самоизоляции.
Студентов ТулГУ после новогодних праздников заселят в общежития только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сдавать его придётся за своё счёт, понесённые затраты потом возместят. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Студенты, не сдавшие анализ, смогут контактировать с однокурсниками только после двухнедельной самоизоляции. Некоторые ребята проведут каникулы в общежитиях – их состояние и самочувствие будут контролировать следить сотрудники университета.
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