новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: ночью и утром Тулу окутает густой туман

Метеопредупреждение: ночью и утром Тулу окутает густой туман

Будьте внимательнее на дорогах!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 16 декабря 2020 года на территории Тульской области местами ожидается туман видимостью 200−700 м, на дорогах местами гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к тулякам с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

  • Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.
  • При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.
  • В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
  • Снизьте скорость движения.
  • Будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги.
  • Не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль.
  • Двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
  • В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
  • Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:00 0
Другие статьи по темам
Событие
туманметеопредупреждение
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После каникул в общежития ТулГУ заселят только студентов с отрицательным тестом на COVID-19
После каникул в общежития ТулГУ заселят только студентов с отрицательным тестом на COVID-19
Как с 1 января оформить разрешение на льготную парковку для инвалидов
Как с 1 января оформить разрешение на льготную парковку для инвалидов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.