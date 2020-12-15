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Составлен рейтинг трезвости регионов: на каком месте Тульская область?

Составлен рейтинг трезвости регионов: на каком месте Тульская область?

Сразу отметим, что по сравнению с прошлым годом наш регион не изменил позицию в списке.

Федеральный проект «Трезвая Россия» провел ежегодное исследование антиалкогольной работы каждого субъекта РФ. При составлении рейтинга учитывались такие показатели:
  • число умерших от отравления алкоголем,
  • численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,
  • число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения,
  • региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта,
  • число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.
Тульская область заняла 44-е место в рейтинге. Региону присвоили «балл трезвости» — 36,42.
Отметим, что в 2019 году мы также были на 44-м месте.
 
Самыми непьющими регионами оказались Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан. А больше всех выпивают в Коми, на Чукотке и в Удмуртии.
 
Авторы проекта считают, что эти исследования выявили многогранную проблему недостаточной эффективности антиалкогольной работы регионов России.
 
 
 
В качестве решения проблемы они предлагают ввести, в частности, следующие меры:
 
  • установить возрастные ограничения по продаже и потреблению алкогольной продукции вне зависимости от крепости с 21 года,
  • оборудовать все транспортные средства каршеринга алкозамком как обязательное условие для разрешения эксплуатации,
  • установить алкозамки на транспортных средствах лиц, лишенных права управления за вождение в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медосвидетельствования,
  • разрешить продажу алкогольной продукции исключительно в специализированных магазинах, расположенных за пределами населенных пунктов,
  • установить запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией в выходные и праздничные дни,
  • ограничить время продажи алкогольной продукции в новогодние каникулы до 4 часов в день с 14.00 до 18.00.

Подробнее с докладом «Трезвой России» можно ознакомиться здесь.

 

Друзья, как считаете, как нужно бороться с алкоголизмом в Тульской области? Делитесь мнением в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:05 −1
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