Составлен рейтинг трезвости регионов: на каком месте Тульская область?

Сразу отметим, что по сравнению с прошлым годом наш регион не изменил позицию в списке.

Федеральный проект «Трезвая Россия» провел ежегодное исследование антиалкогольной работы каждого субъекта РФ. При составлении рейтинга учитывались такие показатели:

число умерших от отравления алкоголем,

численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,

число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения,

региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта,

число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Тульская область заняла 44-е место в рейтинге. Региону присвоили «балл трезвости» — 36,42.

Отметим, что в 2019 году мы также были на 44-м месте.

Самыми непьющими регионами оказались Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан. А больше всех выпивают в Коми, на Чукотке и в Удмуртии.

Авторы проекта считают, что эти исследования выявили многогранную проблему недостаточной эффективности антиалкогольной работы регионов России.

В качестве решения проблемы они предлагают ввести, в частности, следующие меры:

установить возрастные ограничения по продаже и потреблению алкогольной продукции вне зависимости от крепости с 21 года,

оборудовать все транспортные средства каршеринга алкозамком как обязательное условие для разрешения эксплуатации,

установить алкозамки на транспортных средствах лиц, лишенных права управления за вождение в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медосвидетельствования,

разрешить продажу алкогольной продукции исключительно в специализированных магазинах, расположенных за пределами населенных пунктов,

установить запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией в выходные и праздничные дни,

ограничить время продажи алкогольной продукции в новогодние каникулы до 4 часов в день с 14.00 до 18.00.

Подробнее с докладом «Трезвой России» можно ознакомиться здесь.

Друзья, как считаете, как нужно бороться с алкоголизмом в Тульской области? Делитесь мнением в комментариях!