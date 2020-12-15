В Туле запущена обновленная газораспределительная станция «Новотульская»

Пропускная способность газораспределительной станции (ГРС) «Новотульская» – 260 тыс. кубических метров в час. Эта цифра не просто характеристика мощности стратегически важного объекта, а потенциал для развития южной части Тулы. Почти в два раза большая мощность новой станции позволяет теперь модернизировать производство крупным предприятиям, строить новые микрорайоны и другие важные объекты.

Торжественный пуск станции «Новотульская» состоялся сегодня, 15 декабря. В открытии станции приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

– Ввод в эксплуатацию ГРС «Новотульская» – важное событие для всего региона. ГРС «Новотульская» придаст импульс развитию нашего металлургического предприятия «Тулачермет-Сталь», которое планирует инвестировать в расширение производства более 120 миллиардов рублей и создать более 4 тысяч рабочих мест. Станция позволит наращивать темпы жилищного строительства, создаст условия для газификации Тулы и ближайших населённых пунктов, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поблагодарил руководство ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера за сотрудничество и участие в реализации социально значимых для региона проектов.

Виталий Маркелов отметил, что перед ПАО «Газпром» в Тульской области стоят амбициозные задачи:

– В газификацию Тульской области будет вложено более 13 млрд рублей. На эти деньги планируется построить 820 км газопровода, будет реконструировано восемь газораспределительных станций. Газификация Тульского региона к 2025 году достигнет практически 100% показателей. Впереди нас ждет огромная работа.

Напомним, 21 февраля 2019 года состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина и председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, в ходе которой было принято решение о реконструкции ГРС «Новотульская» в сжатые сроки. Станция будет способствовать реализации инвестпроектов и дальнейшей газификации региона, позволит наращивать темпы жилищного строительства.

После открытия состоялось совместное совещание по вопросам взаимодействия правительства Тульской области и ПАО «Газпром».