Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
В Пролетарском районе Тулы эвакуировали жильцов общежития
На первом этаже здания загорелся электрический счетчик.
В Туле в общежитии на улице Кирова, 22 произошло возгорание электрического счетчика. На место вызвали сотрудников МЧС.
Спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 человек, причем шестерых жителей вывели с использованием спасательных устройств.
Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, счетчик загорелся из-за короткого замыкания. Все обстоятельства выясняются.
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