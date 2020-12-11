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В Пролетарском районе Тулы эвакуировали жильцов общежития
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Пролетарском районе Тулы эвакуировали жильцов общежития

На первом этаже здания загорелся электрический счетчик.

В Туле в общежитии на улице Кирова, 22 произошло возгорание электрического счетчика. На место вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 человек, причем шестерых жителей вывели с использованием спасательных устройств.


Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, счетчик загорелся из-за короткого замыкания. Все обстоятельства выясняются.

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