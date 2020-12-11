В Пролетарском районе Тулы эвакуировали жильцов общежития

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Туле в общежитии на улице Кирова, 22 произошло возгорание электрического счетчика. На место вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели эвакуировали из задымленного здания 25 человек, причем шестерых жителей вывели с использованием спасательных устройств.



Фото пресс-службы МЧС России по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, в результате происшествия никто не пострадал. Предположительно, счетчик загорелся из-за короткого замыкания. Все обстоятельства выясняются.