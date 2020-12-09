«Пятёрочка» поддержала тульских врачей

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране.

В Туле «Пятёрочка» бесплатно отправила для медиков Ваныкинской больницы около 560 килограммов продуктов и гигиенических средств. Всего в этом медучреждении работают более ста сотрудников. Доставку помощи взяли на себя волонтеры Фонда «Русь».

«Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка. Вместе с волонтерами Фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», — прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.