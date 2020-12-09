новости
новости
Регистрация
«Пятёрочка» поддержала тульских врачей

«Пятёрочка» поддержала тульских врачей

В Тульскую городскую клиническую БСМП им. Ваныкина направлены бесплатные продукты и бытовая химия.

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране.

В Туле «Пятёрочка» бесплатно отправила для медиков Ваныкинской больницы около 560 килограммов продуктов и гигиенических средств. Всего в этом медучреждении работают более ста сотрудников. Доставку помощи взяли на себя волонтеры Фонда «Русь».

«Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка. Вместе с волонтерами Фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы», — прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
ПятерочкаРусьпомощь
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На въезде в поселок Рождественский произошло жуткое ДТП
На въезде в поселок Рождественский произошло жуткое ДТП
Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку
Дерзкий разбой в Туле: в Иншинском проезде мужчина с пистолетом ворвался в металлоприемку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.