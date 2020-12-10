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На въезде в поселок Рождественский произошло жуткое ДТП
Причина аварии и количество пострадавших устанавливается.
Сегодня, 10 декабря, на въезде в поселок Рождественский произошло ДТП, пишут в паблике «Тула. Заречье и Ленинский район».
На светофоре там произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и «Газели». По предварительной информации, в результате аварии пострадал водитель грузового автомобиля.
Причина аварии устанавливается.
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