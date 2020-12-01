Тульская команда КВН «Рожала, знаю!» вышла в финал Международной лиги КВН

На прошедших выходных состоялись полуфиналы телевизионной Международной лиги МС КВН. Три команды, хорошо известные тулякам, стали ее финалистами.

По итогам игры в финал прошли Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», а также участники Оружейной лиги КВН команда «Еще» (Санкт-Петербург) и Сборная города Егорьевска. Кстати, КВНщики из подмосковного города — чемпионы нынешнего сезона Оружейки.