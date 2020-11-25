Под Тулой экономный водитель устроил ДТП: пострадали два трехмесячных малыша

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 ноября в 15.45 на 8-м километре автодороги Тула — Алексин 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, который получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой, и два его пассажира — мальчик и девочка 2020 года рождения, которые с полученными травмами были госпитализированы.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, в момент происшествия трехмесячные дети находились на заднем сиденье автомобиля на руках у своих матерей.

Кроме того, на автомобиле установлены шины, на передней оси предназначенные для эксплуатации в летний период, а на задней — в зимний период. Страховой полис ОСАГО отсутствует.