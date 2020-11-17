В Тульской области выявлено 138 случаев коронавируса за сутки
С начала пандемии коронавирусом заболели 14 606 жителей региона.
По данным федерального оперштаба, в Тульской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 138 человек. Один человек умер, 135 выздоровели.
Общее число заболевших в Тульской области за всё время пандемии – 14 606. Выздоровели 12 279 пациента. Число летальных исходов – 454.
Картина по регионам России выглядит так:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.
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