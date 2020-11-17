На ул. Октябрьской в Туле столкнулись автокран и три легковушки

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Утром 17 ноября неподалеку от пересечения улиц Октябрьской и Арсенальной в Туле произошло ДТП с участием автокрана и трех легковых автомобилей.

Из-за автоаварии остановлено движение трамваев и образовалась внушительная пробка. По данным региональной Госавтоинспекции, информации о пострадавших не поступало.

Судя по положению транспортных средств, автокран столкнулся с двумя авто, после чего одно из них задело третьего участника дорожного движения.