Статистика по COVID-19: за сутки у 138 туляков подтвержден коронавирус
С начала пандемии коронавирусом заболел 14 468 жителей Тульской области.
По данным федерального оперштаба, в Тульской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция у еще 138 человек, два пациента скончались, 71 человек выздоровел.
Общее число заболевших в Тульской области за всё время пандемии – 14 468. Выздоровели 12 144 пациента. Число летальных исходов – 453.
Картина по регионам России выглядит так:
Согласно статистике за сутки, в России очередной печальный рекорд по заболевшим короной: 22 778 новых случаев, скончались 303 человека, полностью выздоровели 13 864.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.