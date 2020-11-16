Статистика по COVID-19: за сутки у 138 туляков подтвержден коронавирус

С начала пандемии коронавирусом заболел 14 468 жителей Тульской области.

По данным федерального оперштаба, в Тульской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция у еще 138 человек, два пациента скончались, 71 человек выздоровел.

Общее число заболевших в Тульской области за всё время пандемии – 14 468. Выздоровели 12 144 пациента. Число летальных исходов – 453.

Картина по регионам России выглядит так:

Согласно статистике за сутки, в России очередной печальный рекорд по заболевшим короной: 22 778 новых случаев, скончались 303 человека, полностью выздоровели 13 864.