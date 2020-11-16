новости
новости
Регистрация
Уникальная могильная ограда пропала со Спасского кладбища Тулы
Фото со страницы Facebook Татьяны Майоровой.

Уникальная могильная ограда пропала со Спасского кладбища Тулы

Краевед связывает исчезновение с уборкой, которая проводилась после урагана в начале лета 2020 года.

О пропаже старинной ограды на днях на своей страничке в Facebook рассказала тульский краевед Татьяна Майорова.

По ее мнению, ограда исчезла после 8 июля 2020 года – в тот день Тулу накрыл ураганный ветер. Стихия повалила деревья на кладбище, в связи с чем потребовалась уборка на территории старинного захоронения в Зареченском округе Тулы. Уборка так и не была закончена, однако цельная кованая ограда пропала.

«В июле этого года, вскоре после урагана, со Спасского кладбища исчез единственный образец цельной кованой ограды производства мастерской Зафрена с надлежащим клеймом. По счастью, сохранился снимок, сделанный год назад. Параметры ограды: 2500×2500 см. Ограда является историческим объектом, т. к. была изготовлена в 1880-х годах. Ее украли вопреки бурелому, под которым почти невозможно было пройти. Но удальцам везде у нас дорога. Если кто-либо ее заметит, просьба отозваться», — написала Татьяна Майорова.

Краевед не уточняет, на чьей могиле была установлена ограда.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
украли ограду с кладбищаисторическая ценностьуникальная ограда
Люди
Татьяна Майорова
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по COVID-19: за сутки у 138 туляков подтвержден коронавирус
Статистика по COVID-19: за сутки у 138 туляков подтвержден коронавирус
В России увеличилось количество увольнений из-за постов в соцсетях
В России увеличилось количество увольнений из-за постов в соцсетях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.