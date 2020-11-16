Уникальная могильная ограда пропала со Спасского кладбища Тулы

О пропаже старинной ограды на днях на своей страничке в Facebook рассказала тульский краевед Татьяна Майорова.

По ее мнению, ограда исчезла после 8 июля 2020 года – в тот день Тулу накрыл ураганный ветер. Стихия повалила деревья на кладбище, в связи с чем потребовалась уборка на территории старинного захоронения в Зареченском округе Тулы. Уборка так и не была закончена, однако цельная кованая ограда пропала.

«В июле этого года, вскоре после урагана, со Спасского кладбища исчез единственный образец цельной кованой ограды производства мастерской Зафрена с надлежащим клеймом. По счастью, сохранился снимок, сделанный год назад. Параметры ограды: 2500×2500 см. Ограда является историческим объектом, т. к. была изготовлена в 1880-х годах. Ее украли вопреки бурелому, под которым почти невозможно было пройти. Но удальцам везде у нас дорога. Если кто-либо ее заметит, просьба отозваться», — написала Татьяна Майорова.

Краевед не уточняет, на чьей могиле была установлена ограда.