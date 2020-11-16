Общественная палата призывает туляков сообщать о ямах на дорогах

Общественники отправят информацию в администрацию для проведения ремонта.

Общественная палата Тульской области проводит мониторинг состояния дорожного полотна в городе Туле и области. Жители могут пожаловаться на разрушения дорожного полотна, некачественный ремонт и любые повреждения проезжей части.

Дорожные дефекты нужно зафиксировать на фото или видео. Все материалы будут отправлены в местную администрацию для последующего устранения недочетов. Кроме того, общественники проверят, насколько качественно был проведён ремонт на отдельных участках дорог.

Общественная палата региона приглашает всех активных жителей области к сбору информации о существенных дефектах дорожного покрытия (ямах, опасных переездов путей рельсового транспорта, разрушений люков и ливневой канализации). Вся информация будет передана уполномоченным лицам.