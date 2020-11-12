Фронтовую медаль вернули семье благодаря тульским поисковикам и «Бессмертному полку»
В Музее Победы 11 ноября прошла церемония передачи награды времен войны. Её вручили родственникам красноармейца Алексея Нестеренко.
Фронтовая награда была утеряна в послевоенное время, во время переезда семьи, но счастливая случайность помогла вернуть ее близким героя.
«Медаль была найдена осенью 2019 года при разборе нежилого дома. Решили установить, кто был ею награжден. Ведь откуда-то же она взялась? Может, прежние хозяева дома потеряли, забыли. Подали запрос в «Бессмертный полк». Оказалось, что награжденный призывался из Казахстана, а умер в Воронежской области», — рассказали бойцы поисковых отрядов из Тулы и Санкт-Петербурга.
При этом запрос поисковиков совпал с запросом родственников фронтовика. Племянник ветерана — Владимир Грибанов, искал информацию о своем предке. Ему помогли найти информацию о дяде, в том числе и о его медали.
Медаль «За боевые заслуги» была вручена Алексею Нестеренко за личную храбрость, проявленную в январе 1945 года. В наступательном бою гвардии рядовой Нестеренко, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, под сильным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника вывез с поля боя до переднего пункта медсанроты полка 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием.
В ожесточенных уличных боях за освобождение города Познань от фашистских захватчиков и ликвидации в нем окруженной группировки противника, где работать на собаках было невозможно под сильным огнем и снайперским воздействием противника, он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя вместе с их оружием четырех раненых бойцов и офицеров. За эти подвиги был удостоен правительственной награды.
«Не верилось до последнего. Только уже подходя к Музею Победы, пришло понимание того, что случилось чудо. Медаль для нашей семьи станет той реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение. Теперь не будет допущено такого, чтобы она снова была утеряна», — подчеркнул внук героя Игорь Грибанов.