Фронтовую медаль вернули семье благодаря тульским поисковикам и «Бессмертному полку»

«Медаль была найдена осенью 2019 года при разборе нежилого дома. Решили установить, кто был ею награжден. Ведь откуда-то же она взялась? Может, прежние хозяева дома потеряли, забыли. Подали запрос в «Бессмертный полк». Оказалось, что награжденный призывался из Казахстана, а умер в Воронежской области», — рассказали бойцы поисковых отрядов из Тулы и Санкт-Петербурга.

При этом запрос поисковиков совпал с запросом родственников фронтовика. Племянник ветерана — Владимир Грибанов, искал информацию о своем предке. Ему помогли найти информацию о дяде, в том числе и о его медали.

Медаль «За боевые заслуги» была вручена Алексею Нестеренко за личную храбрость, проявленную в январе 1945 года. В наступательном бою гвардии рядовой Нестеренко, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, под сильным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника вывез с поля боя до переднего пункта медсанроты полка 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием.

В ожесточенных уличных боях за освобождение города Познань от фашистских захватчиков и ликвидации в нем окруженной группировки противника, где работать на собаках было невозможно под сильным огнем и снайперским воздействием противника, он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя вместе с их оружием четырех раненых бойцов и офицеров. За эти подвиги был удостоен правительственной награды.