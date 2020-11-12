В Новомосковске подростки нашли на улице гранату

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Она оказалась муляжом. На месте работали саперы Росгвардии.

Дежурному Управления Росгвардии по Тульской области поступила информация о происшествии – на ул. Кутузова в Новомосковске подростки нашли похожий на гранату предмет.

«На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области. Саперы идентифицировали предмет как муляж гранаты Ф-1», — сообщает пресс-служба ведомства.

Опасности для жизни и здоровья предмет не представлял. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.