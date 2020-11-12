Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.
В Новомосковске подростки нашли на улице гранату
Она оказалась муляжом. На месте работали саперы Росгвардии.
Дежурному Управления Росгвардии по Тульской области поступила информация о происшествии – на ул. Кутузова в Новомосковске подростки нашли похожий на гранату предмет.
«На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области. Саперы идентифицировали предмет как муляж гранаты Ф-1», — сообщает пресс-служба ведомства.
Опасности для жизни и здоровья предмет не представлял. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Другие статьи по темам
Событие