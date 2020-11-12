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В Новомосковске подростки нашли на улице гранату
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

В Новомосковске подростки нашли на улице гранату

Она оказалась муляжом. На месте работали саперы Росгвардии.

Дежурному Управления Росгвардии по Тульской области поступила информация о происшествии – на ул. Кутузова в Новомосковске подростки нашли похожий на гранату предмет.
 
«На место происшествия была направлена инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области. Саперы идентифицировали предмет как муляж гранаты Ф-1», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
Опасности для жизни и здоровья предмет не представлял. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:49 +3
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Тульская областьНовомосковск

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