Тулячка задолжала своим детям 700 тыс. рублей: возбуждено уголовное дело

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В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы Л. 48-летняя женщина задолжала алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей.

«Женщина выплат не осуществляла, не принимала мер к трудоустройству, в ЦЗН не обращалась, в результате чего образовалась задолженность в размере более 700 тыс. рублей. При этом следует отметить, что Л. не имеет ограничений по состоянию здоровья и является трудоспособной», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

За уклонение от алиментов женщину привлекали к административной ответственности и назначали 80 часов обязательных работ. Однако никаких выводов она из этого не сделала и долг не выплачивала.

В результате по итогам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении Л. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В УФССП отмечают, что с начала этого года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 322 уголовных дела в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ.