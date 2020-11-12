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Тулячка задолжала своим детям 700 тыс. рублей: возбуждено уголовное дело
Изображение Edward Lich с сайта Pixabay.

Тулячка задолжала своим детям 700 тыс. рублей: возбуждено уголовное дело

Женщина трудоспособна, здорова, но не хочет платить алименты.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы Л. 48-летняя женщина задолжала алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей.
 
«Женщина выплат не осуществляла, не принимала мер к трудоустройству, в ЦЗН не обращалась, в результате чего образовалась задолженность в размере более 700 тыс. рублей. При этом следует отметить, что Л. не имеет ограничений по состоянию здоровья и является трудоспособной», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
За уклонение от алиментов женщину привлекали к административной ответственности и назначали 80 часов обязательных работ. Однако никаких выводов она из этого не сделала и долг не выплачивала.
 
В результате по итогам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении Л. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
 
В УФССП отмечают, что с начала этого года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 322 уголовных дела в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:08 +6
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