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За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 129 человек

За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 129 человек

С начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли.

За минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, 87 выздоровлений и 5 смертей.
 
По официальным данным, всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли. 
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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