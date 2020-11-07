За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 129 человек

С начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли.

За минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, 87 выздоровлений и 5 смертей.

По официальным данным, всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли.