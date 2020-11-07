За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 129 человек
С начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли.
За минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, 87 выздоровлений и 5 смертей.
По официальным данным, всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 13270 человек, выздоровели 11347 и 438 умерли.
вчера, в 18:47, 79 7383 -10
вчера, в 16:10, 257 46297 4
вчера, в 11:02, 74 4657 -2
5 ноября, в 10:43, 47 6092 0
Другие статьи по темам
Место