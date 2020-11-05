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В Кремле подтвердили встречу Владимира Путина с Алексеем Дюминым
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Кремле подтвердили встречу Владимира Путина с Алексеем Дюминым

Она состоится сегодня, 5 ноября.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что 5 ноября Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
 
– Сегодня у Путина день внутренней работы. Он работает в Кремле. У него ряд совещаний. Из публичного: он примет тульского губернатора Дюмина. Алексей Дюмин, как традиционно это происходит, доложит о том, как живет область: основные точки развития, проблемы и так далее, — цитирует Пескова РИА «Новости».

 

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