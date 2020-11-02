За неделю 12 туляков привезли коронавирус из Турции

Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев на заседании оперштаба рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе.

– Среди всего населения области зарегистрировано 7438 случаев ОРВИ, что ниже порога, который рассчитан для этого периода времени, на 17% и ниже предыдущей недели на 8%. Единственным исключением является возрастная группа взрослых, где заболеваемость гриппом и ОРВИ выше порога на 34%.

В области зарегистрировано 633 случая внебольничных пневмоний, что на 16% выше предыдущей недели и находится на уровне заболеваемости, которую мы регистрировали по этой категории заболеваний в июне.

По словам Ломовцева, отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

– За прошедшую неделю он на 31% выше, чем неделей раньше. Среднесуточный прирост заболеваемости составил 0,84% – это на 30% выше уровня предыдущей недели, но по-прежнему ниже среднего уровня прироста по стране. Рост заболеваемости отмечен среди всех возрастных групп, но в разной степени.

С наибольшей скоростью заболеваемость растет в возрастной группе 50-64 года.

Снизилось количество очагов заболеваний инфицирования COVID-19 в образовательных учреждениях, что связано с каникулами. Основным местом заражения для воспитанников по-прежнему остаются семейные очаги. Надо отметить, что пока, по прошествии недели, заболеваемость, рассчитанная на сто тысяч контингента среди школьников, пока не снизилась.

Охват тестирования населения методом ПЦР колеблется от 225 до 244 на сто тысяч населения в сутки. Связано это по-прежнему с большим обследованием контактных лиц в организованных коллективах. Всего на сегодняшний день проведено 397 000 исследований на COVID-19, обследовано 347 000 туляков.

На прошедшей неделе заболеваемость не регистрировалась в двух районах области: Арсеньевском и Тепло-Огаревском.

Среди лиц, вернувшихся с отдыха на российских курортах, выявлен один случай заболевания. Всего с 1 августа их было 27, во всех очагах организованы необходимые противоэпидемические мероприятия.

– Проводится контроль за обследованием лиц, которые прибыли с отдыха из зарубежных стран. На сегодняшний день таких 12 675 человек, в 47 случаев получен положительный результат.

За прошедшую неделю у 13 человек выявлена коронавирусная инфекция, 12 из них прибыли из Турции, один — из Киргизии.

В очагах проведены противоэпидемические мероприятия.

Совместно с МВД мы продолжаем контроль за тем, чтобы эти люди предоставляли информацию о результатах лабораторного обследования на COVID-19 по прибытии. 742 дела об административных правонарушениях с нашей стороны возбуждено, суды продолжают рассматривать материалы, которые мы туда направляем. К сегодняшнему дню – 33 штрафа на сумму 485 тысяч рублей, — отметил Ломовцев.