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Жителям поселка Михалково нужен супермаркет

Жителям поселка Михалково нужен супермаркет

Люди пишут обращения к губернатору, звонят в СМИ: большая часть поселка жаждет акций и скидок, а часть людей категорически против строительства магазина.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Михалково: люди устали покупать товары первой необходимости у частников и требуют строительства сетевого супермаркета:

- Недавно мы узнали, что кто-то обратился к Алексею Дюмину от имени жителей нашего поселка. Записал жалостливое видео: мол, скоро на улице Колхозной построят супермаркет, и нам это якобы не нужно. От таких заявлений мы прямо обомлели. Ведь большая часть поселка - пожилые люди. Для нас нет резона переплачивать частникам, если будет возможность приобрести товары по скидке или акции. Ближайший к нам большой магазин находится на Одоевском шоссе. Поэтому по большей части мы закупаемся в магазинах поселка. И вот именно владелица этих магазинов соорудила с друзьями обращение к Алексею Геннадьевичу, но их тут - меньшинство. Большинству людей жизненно необходим сетевой магазин. Мы хотим, чтобы нам его построили...

Вторая сторона этого спора, та самая предпринимательница, принимавшая участие в создании видеообращения к главе региона, заявила, что ее неправильно поняли - она не против супермаркета в поселке. Она просто не хочет, чтобы супермаркет располагался рядом с ее торговой точкой:

- Мне стало известно, что в ближайшее время на улице Колхозной начнется строительство сетевого магазина. И протестую я вовсе не против стройки - в поселке полно мест, на которых можно его построить. Просто сейчас речь идет о том участке земли, который, по моему мнению, не предназначен для застройки под крупный магазин. Тут и неширокая проезжая часть, и детская площадка через дорогу...

В настоящий момент, по нашей информации, ни один земельный участок в Михалково не продан под застройку сетевикам. Мы будем следить за этой историей. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:23 +2
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