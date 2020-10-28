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Туляки могут бесплатно изучить иностранные языки

Туляки могут бесплатно изучить иностранные языки

Занятия стартуют уже сегодня.

Туляков приглашают бесплатно изучать иностранные языки вместе с молодежным центром «Родина» в неформальной обстановке с участием преподавателей из популярных лингвистических центров и школ города. Проект «Языковая среда» успешно реализуется второй год подряд.

Занятия проходят в уютной непринужденной атмосфере, в интересном формате и стартуют уже сегодня.

Поучаствовать в проекте могут люди в возрасте от 14 до 35 лет. Подробности и запись по телефону 49−88−19 или в группе структурного подразделения МБУ «ММЦ «Родина» — центре «Шанс» (ул.Галкина, 31-а).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 0
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