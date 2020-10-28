В Богородицке в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 октября в 14.50 в Богородицке на улице Бродовского 31-летний водитель грузовика Steyr, по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21120 и столкнулся с ним.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали 37-летняя женщина-водитель ВАЗа и ее 27-летний пассажир. С различными травмами их госпитализировали.