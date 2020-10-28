Фото УГИБДД по Тульской области.
В Богородицке в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Обстоятельства происшествия выясняются.
27 октября в 14.50 в Богородицке на улице Бродовского 31-летний водитель грузовика Steyr, по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-21120 и столкнулся с ним.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали 37-летняя женщина-водитель ВАЗа и ее 27-летний пассажир. С различными травмами их госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает, что большинство аварий случается из-за несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение дистанции, вождение в утомленном состоянии, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки).
Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности.
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