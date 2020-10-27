В МФЦ на проспекте Ленина в Туле появился дежурный пристав

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Теперь посетители центра могут напрямую обратиться в региональное Управление ФССП России.

В тульском МФЦ № 33 (пр-т Ленина, д. 63) будет проводить приём заявителей сотрудник УФССП России по Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый вторник (с 9.00 до 13.00) и четверг (с 13.00 до 18.00) все желающие смогут обратиться к дежурному приставу для подачи заявления (ходатайства) в рамках исполнительного производства, получить информацию о ходе исполнения судебных решений и получить консультацию по всем вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Приём будет проводиться в порядке живой очереди, предварительная запись не требуется. При себе обязательно иметь паспорт, а также средства индивидуальной защиты.