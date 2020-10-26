В Тульской области ищут 13-летнюю девочку

Карина Цуркан не вернулась домой с прогулки.

Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о розыске 13-летней Карины Цуркан из города Орёл. 25 октября 2020 года она не вернулась домой с прогулки.

Может находиться в Тульской области.

Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серо-зелёные, волосы русые.

Одежда: тёмно-синяя куртка с капюшоном, серые лосины, фиолетовые кеды.