В Тульской области ищут 13-летнюю девочку
Карина Цуркан не вернулась домой с прогулки.
Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о розыске 13-летней Карины Цуркан из города Орёл. 25 октября 2020 года она не вернулась домой с прогулки.
Может находиться в Тульской области.
Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серо-зелёные, волосы русые.
Одежда: тёмно-синяя куртка с капюшоном, серые лосины, фиолетовые кеды.
Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 439-20-72 или 112.
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