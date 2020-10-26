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В Туле меняют ветхие участки трубопроводов
фото: пресс-служба городской администрации

В Туле меняют ветхие участки трубопроводов

Быть может, сократится количество аварийных ситуаций.

На 15-м Горельском проезде завершены работы по замене трубопровода протяженностью 74 погонных метра диаметром 100 мм, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
180 погонных метров водопровода диаметром 63 мм заменены в поселке Ленинский на улице Калинина. На указанном участке часто возникали порывы. Последнюю аварию зафиксировали в августе. Участок стального трубопровода данной сети водоснабжения был признан неремонтопригодным. В целях ликвидации возникшей аварийной ситуации в кратчайшие сроки, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания населения, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тулы, в ходе которого было принято решение о выделении финансовых средств из резервного фонда администрации города Тулы в объеме 1,3 млн рублей.
 
В результате произведена замена аварийного участка трубы, а также установлены четыре смотровых колодца для устранения внеколодезных врезок потребителей. В настоящее время водоснабжение осуществляется в штатном режиме.
 
В связи с многочисленными обращениями жителей Промышленного проезда в Зареченском территориальном округе администрацией города Тулы проведены работы по замене ветхого трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 120 п. м диаметром 215 мм. 
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