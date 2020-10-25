Солнечно и без дождей: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Центральной России

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Центральной России будет теплая и солнечная погода без осадков. Как пояснил Роман Вильфанд в интервью РИА «Новости», центр европейской части оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья. В будни температура превысит норму на три-четыре градуса, а в выходные — на шесть-восемь градусов.

С понедельника погоду будет определять антициклон.

- Устанавливается антициклональная погода и осадков не будет, давление повышается почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем, — заявил Вильфанд.

Так, в Тульской области в последнюю неделю октября ожидается +9 – +11°С. Дожди накроют регион лишь к выходным.

Роман Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.