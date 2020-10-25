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Тулячка Алёна Гевель прошла в телепроект «Танцы» на ТНТ

Тулячка Алёна Гевель прошла в телепроект «Танцы» на ТНТ

Девушка выступала со своим партнером Ильей Сергеевым. Однако члены жюри в проект решили его не брать.

Накануне состоялся эфир кастинга в телепроект «Танцы» на ТНТ, в котором показали выступление тульской пары — Алёны Гевель и Ильи Сергеева. Наши ребята показали горячий и экспрессивный бальный танец.

В итоге в последний сезон шоу взяли только Алёну, она попала в команду к Татьяне Денисовой.

После того, как выступление тульской пары показали в эфире, Алёна Гевель и Илья Сергеев в прямом эфире в Instagram поделились с подписчиками своими эмоциями.

Как рассказала Алёна, стать участницей проекта «Танцы» было ее давней мечтой. Трижды она пыталась пройти кастинги, но лишь последняя попытка оказалась удачной. Именно девушка настояла, чтобы вместе с ней выступил Илья. Как оказалось, ребята знакомы с детства. Они много лет танцевали в паре, однако Илья уже давно не танцует, а Алёна сменила направление — поменяла бальные танцы на современные.

- Кастинг был нереально сложный. Гордимся, что очень достойно представили наш город, — рассказали танцоры.

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