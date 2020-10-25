По каким адресам в Туле 26 октября не будет электроэнергии
Сотрудники горсетей проведут плановые ремонтные работы.
26 октября в Туле по ряду адресов не будет электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».
С 9.00 электроэнергии не будет на следующих улицах:
- ул. Степанова, 29-а,
- ул. Марата, 39,
- ул. Плеханова, 48-а, 201-а, 151, 153,
- ул. Чапаева, 34-а, 49-а,
- ул. Ложевая, 132, 134, 134-а, 132-а,
- ул. Калинина, 10, 12,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 3−13 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2−14 (чётн.); ул. Лётная, 3−29 (нечётн.), 12−32 (чётн.), 12-а, 19-а; ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10−28 (чётн.), 11−31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11−17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-а, 6-а, 14−20 (чётн.), 6-а; Клинской пр-зд, 30−42 (чётн.), 33−43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5−61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8−72 (чётн.); ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а, 2−12 (чётн.), 1−23 (нечётн.); ул. Переходная, 4, 5, 6; ул. Громова, 1−39 (нечётн.), 2, 2-а, 6−24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39; ул. Моторная, 2,
- пер. 1-й Парковый, 1−19 (нечётн.), 4−24 (чётн.),
- ул. Вересаева, 24, 26, 26-а, 118−128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3,
- ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17−31 (нечётн.),
- пер. 1-й Парковый, 1−19 (нечётн.), 4−24 (чётн.),
- п. Косая Гора: Орловское ш., 10−26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2−48 (чётн.); ул. Чкалова, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.); ул. Луговая, 21−28, 28-а, 28-б, 28-в, 28-г.
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