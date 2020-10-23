В Туле обсудили драйверы научно-технологического прорыва

В 2020 году корпорация Ростех запустила новый формат проектов – серии региональных роадшоу «Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва». Руководители регионов вместе с технологическими компаниями прорабатывают реализацию региональных проектов и ищут ключевые направления для сотрудничества.

Первая сессия была проведена 25 сентября в рамках V ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде с участием международных спикеров. Вторая сессия состоялась 23 октября в Туле, в творческом индустриальном кластере «Октава». Здесь обсудили вопросы устойчивого развития компаний и возможные пути сотрудничества с государством в условиях пандемии.

В сессии приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Александр Назаров, директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики, президент ГК «Селдон» Илия Димитров. Модератором мероприятия была заместитель директора по особым поручениям, руководитель проектов Госкорпорации «Ростех» Елена Рахимова.

Участников приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что за последние несколько лет Тульская область, как и другие субъекты РФ, проделала большую работу по реализации нацпроектов. По словам Вячеслава Федорищева, региону удалось добиться значительных результатов в решении целого ряда общественно значимых вопросов:

Вячеслав Федорищев – Национальные проекты – это приоритет и основа развития нашей страны. Тульская область всегда была в авангарде экономического и научно-технического развития. Для нас национальные проекты – возможность ежедневно улучшать качество жизни граждан благодаря новым современным подходам. И в этом велика роль компании «Ростех». Это стратегический партнер региона по всем направлениям и центр компетенций. У нас есть заметные успехи по нацпроектам «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и многим другим. Одна из наших ключевых задач в рамках этой работы – обеспечить для России технологический прорыв, о чём не раз говорил Президент Владимир Путин.

Первый заместитель губернатора отметил, что важным драйвером прорыва, безусловно, станет развитие цифровизации. Это обязательное условие для роста производительности труда, повышения эффективности государственного сектора, совершенствования системы предоставления госуслуг. Цифровизация должна быть подкреплена современной инфраструктурой и сквозными технологиями, которые можно применять в самых разных сферах. В решении этих и многих других задач огромную роль играют оборонные предприятия. Сегодня они всё активнее используют свой уникальный опыт и научный потенциал для создания высокотехнологичной гражданской продукции. Она используется в самых разных отраслях – машиностроении, медицине, робототехнике.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяет большое внимание сотрудничеству с Госкорпорацией «Ростех», в том числе и в рамках реализации нацпроектов.

Глава региона не раз отмечал роль «Ростеха» в достижении целей нацпроектов, цифровизации промышленности, государственного управления, социальной сферы, разработке планов внедрения беспроводной связи стандарта 5G, промышленного интернета вещей. По словам Алексея Дюмина, Тульская область как регион с большим количеством оборонных предприятий заинтересован в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с корпорацией.

Госкорпорация «Ростех» – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Автоваз», «КамАЗ», «ОАК», «Вертолеты России», «ОДК», «Уралвагонзавод», «Швабе», «Концерн Калашников» и другие. «Ростех» активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов.

К участникам также обратился директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко:

Василий Бровко – Нацпроекты – это возможность для госкорпораций войти в объемный гражданский рынок, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Нам нужно обязательно выстроить отношения с регионами, так как финансирование идет через региональные бюджеты. И если мы не научимся понимать запросы конкретного заказчика, мы не доберемся до реальных контрактов. И реальные деньги уйдут иностранным производителям. Тульская область – очень прогрессивный регион, в какой-то степени законодатель мод, у губернатора региона мощная сильная команда, которая может помочь и подсказать, как она видит реализацию нацпроектов на земле.

На пленарном заседании региональные руководители и представители технологических компаний обсудили ключевые направления сотрудничества.