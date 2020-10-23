Юным тулякам предлагают нарисовать умный город: срок приёма работ продлён

По просьбам участников, рисунки на конкурс будут приниматься до 28 октября.

В Туле продолжается приём работ на конкурс детского рисунка «Что такое «Умный город» для меня», проводимый министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Умный город все представляют по-разному. Для кого-то это город зелени, где мало машин и много электросамокатов и велосипедов, где есть сервисы, которые подскажут, если на любимом маршруте движения начнется ремонт. А для кого-то умная Тула – это урбанистический город с беспилотниками и домами из инновационных материалов.

Школьники 13-15 лет могут поделиться своим видением умного года и пофантазировать – возможно, их идеи станут основой «цифрового» развития Тулы на ближайшие годы.