В Тульской области создан виртуальный госпиталь для больных коронавирусом

Это единая информационная база, в которой фиксируют все случаи заболевания, методы лечения и смертности от COVID-19.

На заседании регионального оперштаба заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков рассказал о том, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом туляки и как их лечат.

- На сегодняшний момент 669 человек госпитализировано с COVID-19. Из них 7 детей. В реанимационных мероприятиях нуждается 39 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24.

71 аппарат ИВЛ находится в резерве, что позволяет системе работать в спокойном режиме. 241 человек на кислородной поддержке. Средний прирост по койкам — 16 мест в сутки.

По словам Маркова, регион полностью укладывается в рекомендованный федеральным минздравом стандарт. Пр полном развертывании коек (сейчас их 918, свободно 249) — это 34% от необходимого объема.

По поручению губернатора 2 октября в лечебных учреждениях региона дополнительно развернуты 49 коек и 5 октября — еще 75 коек.

Дополнительно создан виртуальный госпиталь.

Там главные специалисты областной больницы ведут разбор историй всех поступающих ежедневно пациентов, тяжелых и летальных случаев для ретроспективного анализа эффективности работы госпиталей. Поэтому все жители Тульской области независимо от того, в какой госпиталь они поступают, обслуживаются главными специалистами областной больницы. Это позволило стабилизировать число смертей и выстроить единый стандарт оказания помощи по всем госпиталям.

По словам Маркова, разработан чек-лист мониторинга средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях и в службе скорой медпомощи. С помощью линейного контроля и видеомониторинга камер наблюдения медиков проверяют: как одета бригада скорой или врачи, какие СИЗ они используют.