Алексей Воробьёв во втором выпуске шоу «Ты супер!» рассказал о перенесённом инсульте

Фото НТВ.

Определились ещё пять полуфиналистов. Это Ай-Кыс Кыргыз из Республики Тыва, Александра Гуркина из Одесской области, Софья Радченко из Алтайского края, Анна Свирепова из Эстонии и финалист суперсезона Иван Масленников из Тамбовской области.



Всего в первом выпуске нового сезона шоу «Ты супер!» приняли участие 12 детей. Члены звёздного жюри не только оценивали выступления ребят, но и помогали им советами и делились опытом.

Так, Диана Арбенина и Ёлка спели на украинском вместе с Александрой Гуркиной, а туляк Алексей Воробьёв рассказал 18-летней Валерии Скибиной историю, после которой он забыл слово «страх».

– Однажды я проснулся в больнице, парализованный на полтела. Это было семь с половиной лет назад, после инсульта. И в тот момент, я тебе скажу честно, я потерял всё, что у меня было в жизни, — всё, что я умел, всё, что я мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился всё делать заново, — рассказал Алексей Воробьёв.

Смотрите новый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!»

по воскресеньям в 20.10 на НТВ.