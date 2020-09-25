Осужденный из тульской колонии спас сбитого лисенка

Животное несколько дней лечили, а сейчас передали волонтерам.

Невероятно милая история произошла в Белеве Тульской области. Мужчина, отбывающий наказании в колонии, спас сбитого на дороге лисенка. Форма наказания позволяет мужчине покидать пределы колонии, чтобы ходить на работу.

Во время очередного выхода он и заметил животное. Лиса не могла ходить, у нее были отбиты задние лапы, было подозрение на травму позвоночника.

Мужчина не смог пройти мимо и приютил животное на работе. Местные ветеринары с диким зверем работать не захотели. Приюты тоже брать лису отказались.

Так зверек прожил на работе у осужденного пять дней. Мужчины накрыли его теплым одеялом и кормили. За пять дней лиса стала чувствовать себя лучше. Соседство с животным на работе не всем нравилось. К решению проблемы подключились волонтеры.

Благодаря репостам в соцсетях удалось найти московских волонтеров, которые занимаются дикими животными. Лисенок поедет в столицу на лечение к ветеринарам и на передержку. Потом его выпустят или пристроят. Лечение оплатят волонтеры из средств, предназначенных для выкупа фермерских лис.