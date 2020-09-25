новости
новости
Регистрация
Осужденный из тульской колонии спас сбитого лисенка

Осужденный из тульской колонии спас сбитого лисенка

Животное несколько дней лечили, а сейчас передали волонтерам.

Невероятно милая история произошла в Белеве Тульской области. Мужчина, отбывающий наказании в колонии, спас сбитого на дороге лисенка. Форма наказания позволяет мужчине покидать пределы колонии, чтобы ходить на работу.

Во время очередного выхода он и заметил животное. Лиса не могла ходить, у нее были отбиты задние лапы, было подозрение на травму позвоночника. 

Мужчина не смог пройти мимо и приютил животное на работе. Местные ветеринары с диким зверем работать не захотели. Приюты тоже брать лису отказались. 

Так зверек прожил на работе у осужденного пять дней. Мужчины накрыли его теплым одеялом и кормили. За пять дней лиса стала чувствовать себя лучше. Соседство с животным на работе не всем нравилось. К решению проблемы подключились волонтеры.

Благодаря репостам в соцсетях удалось найти московских волонтеров, которые занимаются дикими животными. Лисенок поедет в столицу на лечение к ветеринарам и на передержку. Потом его выпустят или пристроят. Лечение оплатят волонтеры из средств, предназначенных для выкупа фермерских лис.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 19:34 +9
Другие статьи по темам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Впервые с 2016 года курс евро превысил 91 рубль
Впервые с 2016 года курс евро превысил 91 рубль
Что ждет гостей в тульском филиале Государственного исторического музея?
Что ждет гостей в тульском филиале Государственного исторического музея?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.