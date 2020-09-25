Туляков поздравляют с Днем города и 500-летием кремля

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

– Уважаемые туляки! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем города! Наша Тула — родина героев, оружейников, настоящих мастеров. Из поколения в поколение своим мужеством, самоотверженностью и талантом туляки ковали славу любимого города. И всегда доблестно сражались за родную землю. Так было и пять веков назад, когда был построен Тульский кремль, ставший надежным форпостом для наших предков.

В эти дни мы отмечаем его 500-летие. К этому событию мы готовились три года. Кремль — сердце нашего города. И благодаря нашим общим усилиям сегодня оно бьется с новой силой. Вместе мы не только возродили историческое ядро Тулы, мы создали Музейный квартал, придали мощный импульс развитию областного центра. Это наш общий успех, общее достояние, которое мы оставим нашим детям и внукам. Пусть праздник подарит всем хорошее настроение, будет добрым и радостным. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы

– Уважаемые жители и гости Тульской области! От имени депутатов областной Думы примите поздравления с 500-летием Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты!

Наш кремль всегда был и остается сердцем Тулы, символом города-героя и всего тульского края — земли мастеров, тружеников, защитников Отечества. Эти древние стены помнят многие битвы и мирные годы, здесь зарождался и укреплялся особый — стальной — характер наших земляков. К своему дню рождения преобразился не только кремль, но и все окружающее его пространство. Юбилейная дата стала отправной точкой для создания потрясающего Музейного квартала, новых мест отдыха и досуга для людей всех возрастов.

Замечательно, что развитие туристической инфраструктуры, формирование комфортной городской среды происходит сегодня и в других городах нашей области. Под знаком 500-летия кремля в большой исторический и туристический маршрут объединились Тула и Крапивна, Белев и Одоев, Алексин, Чекалин, Дедилово и многие другие населенные пункты. Это стало возможно благодаря общим усилиям органов власти и жителей области, которые искренне любят свою малую родину и гордятся ее историей.

От всего сердца благодарю вас, уважаемые земляки, за добросовестный труд на благо тульского края! Всем жителям области и гостям нашего региона, которые приедут на юбилей кремля, желаю отличного настроения, прекрасных впечатлений от праздника и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава МО город Тула глава администрации города Тулы

– Дорогие туляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем нашего славного города-героя — днем рождения любимой Тулы!

Наш город год от года краше. И отрадно сознавать, что к его расцвету так или иначе причастен каждый из нас. Любовь к малой родине, как мозаика, складывается из мелких деталей. Забота о доме, где живешь, внимательность к соседям, любовь к дереву, которое посадил с родителями у подъезда.

Тула начинается с кремля, это ее сердце и душа. Это не просто памятник архитектуры. Кремль — основа богатой и самобытной истории Тулы, ее символ как защитницы Москвы, столицы нашей Родины. За 500 лет изменился кремль, изменилась Тула. И сегодня это большой, современный город. Яркий, красивый и живой. У него есть свой пульс, свое дыхание, своя атмосфера. Мы любим его. Мы заботимся о нем и его процветании. И сегодня мы празднуем день рождения нашего города-героя. Желаем всем тулякам любви, счастья и благополучия! Пусть рядом всегда будут близкие люди, а каждый дом наполнен радостью, теплом и светом! Берегите себя и нашу Тулу!



Евгений Зубицкий, президент ООО УК «ПМХ»

– Дорогие туляки! Примите мои искренние поздравления с 874-летием города! Тула всегда славилась своей ратной историей. Именно здесь во все времена ковалась слава российского оружия. Здесь, благодаря подвигу горожан и солдат, были остановлены немецко-фашистские захватчики. Вся история города, опыт и традиции предшествующих поколений, труды и подвиги отцов и дедов – наше бесценное достояние. Тула также один из крупнейших промышленных центров России. Это родина отечественной металлургии, которая зародилась на месте нынешнего города более тысячи лет назад. Сегодня здесь работают ведущие отечественные предприятия, такие как «Тулачермет», «Тула-Сталь» и «ПОЛЕМА», обеспечивающие рабочие места и поставляющие продукцию по всему миру. В настоящее время город стремительно развивается. Строятся современное жилье, инфраструктура, места для отдыха и занятий спортом. Тула становится всё более популярной среди туристов. Это город, где приятно жить и работать. Желаю всем тулякам доброго здоровья, успехов, счастья и процветания! Борис Сокол, президент компании «Щёкиноазот» – Уважаемые земляки! От коллектива компании «Щекиноазот» и от себя лично поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и 500-летним юбилеем Тульского кремля! Эти праздники мы, туляки, ждали, стараясь завершить начатые проекты в производственной, общественной, благотворительной сферах, стремясь внести свой вклад в развитие и процветание края и его столицы – города Тулы. О героическом характере туляков и их любви к Родине знают далеко за пределами России. Судьба не раз проверяла туляков на прочность, но все испытания они выдерживали с честью, город никогда за 874-летнюю историю не покорялся врагу. За 500 лет на территорию Тульского кремля ни разу не ступала нога неприятеля! Юбилей Тульского кремля, который мы отмечаем в этом году, – важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России. Древние стены кремля, великая история тульского края придавали силу, помогали справиться с трудностями. Сегодня стабильно работают заводы, локомотивами промышленной отрасли остаются оборонные, химические, машиностроительные компании. Тульская область – один из важнейших промышленных центров России. Хорошие результаты показывают предприятия сельского хозяйства, социального профиля и сферы услуг, развиваются все направления производства и общественной жизни. Тула и край продвигают себя как туристический центр, в этом направлении есть заметные результаты. Успехи туляков отмечаются на высоком государственном уровне. У региона действительно большой потенциал, и все вместе мы – жители и власть, промышленники и аграрии, ученые и практики, молодежь и ветераны – сделаем наш регион процветающим, передовым! Пусть наш край развивается и пусть счастливым будет в нем каждый. А мы приложим все усилия, чтобы эти добрые устремления и надежды осуществились. Здоровья вам, счастья, оптимизма, отличного настроения! Благополучия, тепла и согласия – всем тулякам! Процветания и побед – нашему региону и городу-герою Туле! Олег Петрик,

начальник Управления Росгвардии по Тульской области,

генерал-майор полиции

– Уважаемые жители Тулы и тульского края! Дорогие туляки! От имени Управления Росгвардии по Тульской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником – Днем города-героя Тулы. Наш город всегда находился в центре событий, происходящих в стране, вместе со всеми россиянами переживал успехи и трудности. Сегодня наш город становится краше, активно идет благоустройство улиц, парков и дворов. Современная Тула – это город с большим культурным и экономическим потенциалом, а это значит, что впереди у нас новые перспективы и важные достижения. В этом году мы отмечаем 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. Тульский кремль положил начало целой системе оборонительных рубежей на подступах к столице, его история рассказывает нам о том, что он способствовал расширению границ Российского государства. Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли – всё это наше родное Отечество. А вместе мы – один единый, могучий российский народ. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником вас, дорогие земляки! Сергей Галкин, начальник УМВД России по Тульской области – Уважаемые жители Тульской области! От имени УМВД России по Тульской области хочу поздравить вас с 874-й годовщиной со дня основания города Тулы и 500-летием Тульского кремля! Во все времена на тульской земле жили трудолюбивые и талантливые люди, настоящие патриоты, защитники русского государства. Это самое главное богатство нашего региона. Благодаря вашей верности историческим традициям, любви к родной земле Тула сегодня является не только оружейной столицей, но и крупным промышленным и культурным центром! Впереди у нас еще немало задач, требующих совместных усилий, а значит, мы должны сделать всё возможное, чтобы достичь поставленных целей. Уверен, у нашего города большие перспективы, успешное и счастливое будущее. Пусть наша родная Тула процветает и развивается! Пусть в каждой тульской семье всегда будут счастье, достаток, мир и согласие! Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» – Уважаемые туляки! От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днем города и 500-летием Тульского кремля! В Год памяти и славы объединение этих знаменательных исторических дат особенно символично. Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не просто главный туристический символ и древнейшая достопримечательность города, это его сердце! Здесь сплелись многовековая история и современность, ратные победы и трудовые свершения туляков, культурная и духовная жизнь родного края. Героическая Тула и ее жители, неприступные стены ее кремля и Большая Засечная черта во все времена служили надежным заслоном. Осады, войны и разрушения не смогли сломить ни дух туляков, ни стены городской крепости. Мы гордимся мощью и силой предков, храним великое историческое наследие, живем и трудимся ради процветания малой родины! Ее главная ценность – люди, представители всех возрастов и профессий, потомки героев, прошедших Великую Отечественную войну, отстоявших Тулу в далеком сорок первом. Нас всех объединяет любовь к нашему общему дому, неравнодушие к его будущему, стремление сделать его счастливым. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, трудовых успехов, мира и добра! Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы ФС РФ

– Уважаемые жители города-героя Тулы и Тульской области! От всей души поздравляю вас с 500-летием возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты и 874-м днем рождения Тулы.

2020 год – год памяти и славы, и празднование этих знаменательных исторических дат сегодня особенно торжественно и символично. Ведь кремль – это не только главная гордость Тулы, точка притяжения для туристов со всего мира и величайший памятник истории и культуры. Это настоящий центр города, его сердце, его душа. Кремль и сейчас, в год своего 500-летия, всё так же молод и прекрасен, наполнен активной и яркой жизнью, любим и уважаем туляками и гостями города. Примечательно, что в Тулу никогда за всю историю основания города не вступала нога врага, и это отдельный повод для гордости. Мы всегда были сильными и независимыми. А еще очень талантливыми и мастеровыми, недаром Тула на весь мир славится своими самоварами, гармонями, пряниками и оружием. Отмечу, что Тула с каждым годом становится всё краше: исторический центр преображается на глазах, был создан уникальный для России Музейный квартал, появляются новые парки и скверы, строятся спортивные объекты, общественные и культурные пространства. Жизнь людей становится всё насыщеннее и интереснее. В таком городе хочется жить, создавать семьи и воспитывать детей! Желаю нашему прекрасному городу процветания и развития, а его жителям – здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, мира в семьях, успеха и добра. С праздником вас, дорогие туляки!

Владимир Афонский, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»

– Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с 500-летием возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты и 874-м днем рождения нашего любимого города-героя Тулы!